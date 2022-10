Priimägi: David Lynchil on julgust kõnetada unenäomaailma ja alateadvust

"David Lynch on oluline ennekõike seetõttu, et tal on julgust kõnetada kõike seda, mida me tahame alla suruda ehk unenäomaailma ja alateadvust, neid tumedaid aistinguid ja tunge, mis meil kõigil sees on," ütles Priimägi ja lisas, et eriti aktuaalne on see tänapäeval, kui kõik üritavad sotsiaalmeedia vahendusel jätta endast permanentse õnnetunde kuvandit. "Ega need tumedad tungid kuskile sellepärast ei kao, et me üritame jätta muljet, justkui neid ei eksisteeriks."

Priimägi sõnul oli seekordse retrospektiivi kureerimine lihtne, kuna näitamisele tulevad kõik Lynchi kümme mängufilmi kronoloogilises järjekorras. "Ma arvan, et tema mängufilmiloomingut korraga vaadata on hariv ja huvitav ühteaegu."

Samuti jagas kuraator kavast paar soovitust. "Kõige avangardsema filmi otsijaid võiks huvitada "Kustukummipea", kõige saladuslikult erootilisem on "Blue Velvet" ja tema kõige parem film on ikkagi "Mulholland Drive."