Tallinnas ja Tartus toimub David Lynchi retrospektiiv

Programmi avab 13. oktoobril nii Tallinnas kui Tartus tema esimene film, 1977. aastal valminud "Kustukummipea" ("Eraserhead") ja lõpetab 2006. aastal vaatajate ette jõudnud eksperimentaalfilm "Siseimpeerium". Kõik filmid linastuvad eestikeelsete subtiitritega.

Kino Sõpruse kava:

13. oktoober - "Eraserhead"

14. oktoober - "The Elephant Man"

15. oktoober - "Dune"

16. oktoober - "Blue Velvet"

17. oktoober - "Wild at Heart"

18. oktoober - "Twin Peaks: Fire Walk With Me"

19. oktoober - "Lost Highway"

20. oktoober - "The Straight Story"

21. oktoober - "Mulholland Drive"

22. oktoober - "Inland Empire"

Elektriteatri kava:

13. oktoober - "Eraserhead"

14. oktoober - "The Elephant Man"

15. oktoober - "Dune"

16. oktoober - "Blue Velvet"

17. oktoober - "Wild at Heart"

19. oktoober - "Twin Peaks: Fire Walk With Me"

20. oktoober - "Lost Highway"

21. oktoober - "The Straight Story"

22. oktoober - "Mulholland Drive"

23. oktoober - "Inland Empire"