Tallinnas avatakse Edward von Lõnguse mastaapne teos "Viimne kohtupäev"

"Kahe aasta eest toimunud Tallinna Biennaali peanäituse "Viimsepäeva katedraali" üks peateostest oli Lõnguse remix Michelangelo Sixtuse kabeli viimset kohtupäeva kujutavatest freskodest," selgitas kunstikeskkonna NOBA.ac eestvedaja ja Lõnguse esindaja Andra Orn.

Kunstniku tõlgenduses on rikkus ning selle poole püüdlemine samastatud õndsuse otsingutega. Samaaegselt illustreerib altarimaal moodsat ühiskonnamudelit, kus ülemine üks protsent elanikest omab enamikku kogu maailma varast ning alumised 99 protsenti rüselevad üksikute jäänuste nimel. Pea kaheksa meetri kõrguse maali lõuendiks on külmvaltsitud terasplaadid ning see kaalub üle poole tonni.

"Efekt on nii suurejooneline kui ka sakraalne, kuid taevasse sisenevate pühakute asemel tuletab teos pigem meelde legendaarse Eesti graafiku Eduard Wiiralti teost "Põrgu". Arvestades viimaste aastate jooksul meie igapäevaelu raputanud kriise, on Lõnguse teos muutunud aina ajakohasemaseks ning võime jätkuvalt küsida, et kas maailmalõpu sekundid hakkavad nüüd veel kiiremini tiksuma," lisas Orn.

Mastaapne tänavakunsti teos on Ülemiste City pargis vanal veetornil (Keevise 3) eksponeeritud aasta aega kuni 2023. aasta juunini. "Tänavakunsti puhul on väga oluline asukoht ning kontekst, mis asukoht loob, mistõttu sobis 1899. aastal ehitatud veetorn "Viimse kohtupäeva" eksponeerimiseks ideaalselt," lisas Orn.

"Kuigi oma loomult ongi tänavakunst ajutine ja ei peagi aastakümneid vastu pidama, katsime terasplaatidele loodud teose läbipaistva lakiga. Samas oli juba teosel korrosiooni, siis pole meil õrna aimugi, kuidas sügisvihmad või lumi teose väljanägemist mõjutavad. See on eksperiment, mida saame päev-päevalt jälgida," selgitab Orn.