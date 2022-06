"Viimne kohtupäev" on kahe aasta eest toimunud Tallinna Biennaali peanäituseks "Viimsepäeva katedraal" valminud teos, mis on Lõnguse remix Michelangelo Sixtuse kabeli viimset kohtupäeva kujutavatest freskodest.

Altarimaali avamisel kandis kunstikeskonna NOBA.ac eestvedaja ja Edward von Lõnguse esindaja Andra Orn ette kunstniku kõne.

Von Lõngus kirjeldas, et torn, kuhu tema taies üles pandi, oli esialgu loodud veetorniks, kuid ühel hetkel muudeti see õlihoidlaks ning on seejärel aastaid tühjana seisnud. Kunstnik kutsus torni vaikivaks monumendiks maailmale, mis väärtustab naftat rohkem kui puhast vett ning leidis, et just seepärast on tegemist märgilise asukohaga teosele "Viimne kohtupäev".

Kunstnik sõnas, et Michelangelo Sixtuse kabeli laemaalist inspireeritud teos on altarimaal modernsele religioonile.

"See illustreerib kummalist usku rahasse kui jumalikku, kõikemuutvasse jõusse. Suure rahapüramiidi ülemine üks protsent omab enamikku kogu maailma varast ning alumised 99% protsenti rüselevad üksikute jäänuste nimel. Kõigil on soov tõusta ülemiste sekka, kuid lõputust olelus-võitlusest hoolimata pole see enamusel kunagi määratud täituma. Selle asemel jälgitakse kultusliku pühendumusega jõukus-püramiidi tipus olevaid edujumalaid, ümbritsedes neid igal sammul ihalduse ja imetluse kuldse auraga. Raha on õndsus, sest taevas on kõik rikkad ja õnnelikud," lausus kunstniku esindaja.

Edward von Lõnguse "Viimne kohtupäev" kannab endas hoiatust jätkusuutmatu maailmakorralduse ebastabiilsuse suhtes. Kunstnik usub, et ühel päeval variseb tühjus omaenese raskuse all kokku ning õhus on tunda aegade muutust.

"Hiljutiste aastate pöördelised sündmused on kõnekalt tõestanud, et süsteem, mida me harjusime nii enesestmõistetavaks ja igapäevaseks pidama, on palju hapram kui me arvasime. Illusioon mugavast stabiilsusest on purunenud. Maailma tugisambad on vankuma löönud. Viimne kohtupäev pole enam kaugel."

"Viimne kohtupäev" on Ülemiste City vanal veetornil (Keevise 3) 2023. aasta juunini.