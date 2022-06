Ansambel Oopus andis välja teise stuudioalbumi "Folk On Acid", millelt leiab üheksa lugu. Ansambli sõnul on lood inspireeritud soome-ugri rahvaste uskumuste süsteemist, kohalikust pärimusmuusikast ning tänapäeva tehnoloogia võimalustest.

Ansambel Oopus kirjeldab oma teist stuudioalbumit kui psühhedeelset tantsumuusikat, milles põimuvad omavahel torupill, regilaul ja acid sündid. Esmakordselt ilmub album ka kassetil ning vinüülil.

Paljude uute paladeni on Oopuse liikmed jõudnud just tänu sellele, et koroonatalved möödusid visuaalide ja muusikaga jämmides ning YouTube vahendusel otseülekandes kontserte andes.

Oopuse muusik ja albumi disaini üks autoritest Mari Meentalo rääkis, et heaks väljakutseks albumi tegemisel oli see, kuidas edasi anda bändi valgus- ja visuaalkunstniku Aleksander Sprohgise loomingut. "Heliga on lihtne - see läheb ju füüsilisele helikandjale või striimimiseks interneti, aga kuidas sa annad albumil edasi valgust? Lõpuks jõudsime selleni, et Aleksandri disainitud valgusinstallatsioonide tehnilised joonised saidki kogu kujunduse aluseks. CD bukletil aga näitame meie fotograafi Kerttu Kruusla imelisi pilte. Iga formaat on omanäoline ja äge on näha, kuivõrd hästi kõik erinevad elemendid, muusika ja disain, lõpuks kokku said," teatas Meentalo.

"Oleme oma stuudios tegutsenud kaks aastat ja albumi jagu materjali salvestasime just seal. Eelmine suvi ja sügis möödusid paljuski stuudios miksides ja kõike viimistledes. Meie hea sõber ja andekas heliinsener José Diogo Neves tegi albumile masteri ning sealt saime edasi liikuda kassettide lindistamise, vinüülide pressimise jms suunas," rääkis bändiliige Johannes Ahun.

"Esialgne julge plaan oli avaldada kogu materjal tegelikult eelmine aasta, aga siis saime aru, et kõik head asjad võtavad aega ning tahaks ju uue muusikaga ka esineda. Aga kellele sa esined, kui piirangud peal?! Tänu hooandjatele ja KULKA toele saamegi tegelikult rääkida selle unistuse täitumisest, et uut muusikat füüsiliselt välja anda saame. Meil on suur rõõm ja südamest hea meel esitleda kõigile uut kodumaist folktroonikat," lisas Ahun.

Oopus on folktroonikabänd, mille liikmed armastavad eesti pärimusmuusikat, elektroonilist tantsumuusikat ja valgusinstallatsioone. Bändi neli liiget miksivad omavahel kokku regilaulud, torupilli ja analoogsündid ning panevad oma tantsust mõjutatud visuaalid muusikaga ühes rütmis tuksuma. Bändi liikmed on muusikud Mari Meentalo ja Johannes Ahun, valguskunstnik Aleksander Sprohgis ning tantsija Raho Aadla.

Oopuse liikmete jaoks on peale muusika väga oluline ka visuaalne pool ning seetõttu ilmub reedel koos albumiga muusikavideo singlile "Saunamees". Video autoriteks on Aleksander Sprohgis ja tantsija Raho Aadla ning selle esmaesitlus on kell 12 YouTube'i vahendusel.