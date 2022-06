Tallinnas avatakse interaktiivne näitus linnaruumist

Kasutades telefoni ja tallinn.design kaardirakendust on igaühel võimalik linnas ringi liikudes näitust jälgida. Näitusel on üleval 23 objekti ja nimekiri täieneb ajas veelgi. Iga objekti kohta võib kaardirakendusest leida kaasaegset ja ajaloolist fotomaterjali ning lisatud on lühike tutvustus.

Eesti Tarbekunsti - ja Disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas, kes on üks näituse algatajatest sõnas, et interaktiivse näituse näol on tegemist katsega tõsta esile ja panna kõnelema linnaruumi neid kihte, mis oma loomulikkuses on peaaegu nähtamatud.

"Linnaruumis ja tegelikult igas kujundatud keskkonnas räägivad erinevad detailid nii aja kui kehtinud tavade ja arusaamade keeles ning me võiksime end ümbritsevat veelgi paremini tunda ja lugeda osata,'' sõnas Lobjakas.

Näituse avatakse 17. juunil kell 13 Eesti Kunstiakadeemias. Näitus sündis Euroopa Disainifestival 2022 raames, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Eesti Disainikeskuse koostöös. Näituse idee autor on Kai Lobjakas, objektide valikul tegid kaasa Ivar Sakk ja Mart Anderson. Valmimisele aitasid kaasa ka Karin Paulus, Kaire Rannik, Laura Reiter, Kalle Klein ja Anton Koovit.

Interaktiivset näitust saab kõige paremini kogeda telefoniga linnas ringi liikudes ja kasutades tallinn.design kaardirakendust, objektide kohta on võimalik lugeda nii eesti kui inglise keeles. Näitus jääb avatuks kaheks aastaks.