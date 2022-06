Kevadnäitusel osalemine on kunstnike seas järjest populaarsem

Näitusel saab näha viimase aasta jooksul valminud kunsti läbilõiget.

Kunstihoone kuraatori ja žüriiliikme Siim Preimani sõnul on aasta-aastalt suurenenud sotsiaalse sisuga tööd, teemadest eriti loodus ja ökoloogia. Püsival kohal on ka kunsti rolli käsitlevad teosed.

"Tervikuna näitusel on väga eriline sel aastal see, et on kuidagi rohkem skulptuuri kui varasematel aastatel. Nii et mulle endale tundub kuidagi tervikuna hästi mitmekülgne: on suurt formaati, on tillukesi esemeid, on seinad kaetud, on põrandal asju, on keerlevaid, on värvilisi, mustvalged ja nii edasi," kirjeldas Preiman.

Tema sõnul on Kevadnäitusel osalemine ka kunstnike seas järjest populaarsem.

"Võib-olla mõni aeg tagasi oli sedasorti kunstnikke, kes millegipärast arvasid, et neil Kevadnäitusel esineda ei kõlba. Selliseid inimesi jääb vähemaks. See on ikkagi teistsugune kontekst, milles oma tööd näidata. Sul ei ole kontrolli, sa ei saa valida, mis värvi sein on, kelle kõrval sa oled. See ongi asi, millega kas leppida või ärevusega oodata, et kuhu ma siis sel aastal sattusin," selgitas Preiman.

Näitus on avatud 14. augustini.