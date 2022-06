Galerii: Kumus tühjalt avatud näitus täitus nõukogude dissidentliku kunstiga

Märtsis sõjavastase solidaarsusžestina Kumu kunstimuuseumis tühjalt avatud näitus "Mõtlevad pildid" on täitunud piltidega. Näitusel on väljas nii eesti, läti ja leedu kunstnike kontseptuaalsed teosed kui ka Moskva teisitimõtlejate looming.

Mitmed nõukogude aja võimukriitilise kontseptuaalkunsti tuntumad näited Ilja Kabakovilt, Viktor Pivovarovilt, Erik Bulatovilt ja Irina Nahhovalt on Eestis esimest korda. Nii mõnigi näitusel väljas olevatest sarjadest on Ameerika ja Euroopa kunstikogude vahele laiali pillutatud ning kohtuvadki uuesti Kumu näitusel. Suur osa väljapanekust on Eestisse jõudnud Ameerika kunstikoguja Norton Dodge'i kollektsioonist New Jerseyst.

Näitusel saavad kokku näiteks läti kunstniku Miervaldis Polise sarjad "Polis Venise (Polis Veneetsias)" ja "Kolosside saar", mille osad kuuluvad praegu Zimmerli Kunstimuuseumile New Jerseys ja Zuzānsite kunstikogule Lätis. Leonhard Lapini 1970. aastate lõpu maalisari "Märgid" on aga Eestis terviklikuna eksponeerimisel esimest korda, sest Norton Dodge omandas sarja nõukogude perioodil ning see sattus Ameerika Ühendriikidesse.

Kumu suures saalis esialgu sõjavastase protestina ilma teosteta avatud näitus hakkas alates aprilli teisest poolest töödega täituma. Igasse teemaruumi on lisandunud paarinädalase intervalliga üks teos või sari, mis avab seda teemat või astub dialoogi varasemate töödega. Teoseid lisandub ekspositsiooni iga kahe nädala tagant kuni augusti alguseni. Muutunud kontseptsiooni ja lahendusega soovib muuseum esitada küsimusi kaasaja sündmuste kohta ning panustada arutellu kultuuri rolli üle kriisiolukorras.

"Tegime seda näitust hoopis teistsuguses maailmas, kui algselt planeeritud ning kus Moskva ja Baltimaade dialoogist kõnelemine omandas täiesti teise tähenduse. Tühi saal osutas selle dialoogi võimatusele uues geopoliitilises olukorras," rääkisid kuraatorid Liisa Kaljula ja Anu Allas.

Samas on näitusel esinevad Moskva kunstnikud väga mitmekesise etnilise ja kultuurilise taustaga, elavad juba aastakümneid Lääne kunstikeskustes ning ei esinda mingil viisil tänapäeva Venemaad, lisasid nad.

"Tühja näitusesaali täitmisel oleme jätnud seetõttu kõrvale riiklikud või rahvuslikud kategooriad ning lähtunud üksikutest teostest, nende ajaloolisest ja nüüdisaegsest tähendusest. Ühtlasi soovime dissidentliku kunsti eksponeerimisega toetada Venemaa demokraatlikku arengut, mis on taas vajunud totalitarismi rüppe ning vajab hädasti muutust ka selleks, et sõda saaks lõppeda," selgitasid Kaljula ja Allas.

Alates 2016. aastast koostöös Ameerika Ühendriikides asuva Zimmerli Kunstimuuseumiga ette valmistatud uurimusliku näituse "Mõtlevad pildid" keskmes pidi olema Baltimaade ja Moskva kunstnike dialoog 1970.–1980. aastatel. Näitus arendab edasi 2016. aastal Zimmerli Kunstimuuseumis toimunud Jane A. Sharpi kureeritud väljapanekut "Mõtlevad pildid. Moskva kontseptuaalne kunst Norton ja Nancy Dodge'i kogust".

Norton Dodge (1927–2011) oli Ameerika Ühendriikide majandusteadlane ja sovetoloog, kes reisis esimest korda Nõukogude Liitu Harvardi Ülikooli tudengina 1955. aastal. Järgmiste kümnendite jooksul kogus Dodge agentide abiga arvukalt nii vene kui ka teiste liiduvabariikide mitteametlikku kunsti ning smugeldas selle Ühendriikidesse. Nüüdsel ajal hoiab tema rohkem kui 20 000 teosest koosnevat kollektsiooni Rutgersi Ülikooli juures asuv Zimmerli Kunstimuuseum.

Näitus Kumu suures saalis jääb avatuks 14. augustini. Näituse kuraatorid on Anu Allas (Eesti Kunstiakadeemia), Liisa Kaljula (Eesti Kunstimuuseum) ja Jane A. Sharp (Zimmerli Kunstimuuseum).