Jäneda viimane mõisaproua naaseb Pulliteatri lavale

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on Mura elu olnud eriliselt värvikas ja eriliselt looritatud salapäraga. "Kes ta oli ja kuidas ta väga rasketel aegadel ja keerulistel eluhetkedel õnnelikult ja puutumatult läbi tuli – see on näidendi ja lavastuse põhiküsimus," sõnas Kalmet.

Mura eriline anne seisnes meeste äravõlumises: ta pani endasse armuma nii Maksim Gorki, Herbert George Wellsi kui ka hilisema James Bondi prototüübi Robert Bruce Lockharti. Ühtlasi suhtles ta oma elu jooksul nii tsaari, Stalini, Churchilli kui de Gaulle'iga.

Traagilised ajaloosündmused, keerulised inimsuhted ning samas lihtne ja ürgne vajadus armastuse järele segunevad lavastuses nii Eesti kui ka Euroopa kultuurilooga.

Lavastuse peategelast kehastab Ursula Ratasepp, kelle sõnul on sellise naise ellu sukelduda olnud suur privileeg. "Igav temal ja temaga juba ei hakanud. Kuhu kõikjale ta ei jõudnud, kelle kõigiga ta ei kohtunud, suhelnud, suudelnud. Oh, olid alles ajad, olid alles inimesed. Oli alles armastus," märkis Ratasepp.

Ratasepa sõnul oli tema kehastatava peategelase puhul tegemist naisega, kes ei sobinud oma aega. "Võimalik, et tänases päevas ei pruugiks ta kujuneda fenomeniks, aga omas ajas oma julgusega, oma nõudmistega ja oma käitumisega ja mingis mõttes ka süüdimatusega ta selleks kindlasti kujunes."

Lisaks Ursula Ratasepale (Tallinna Linnateater) astuvad lavastuses üles veel Jaune Kimmel (Rakvere Teater), Markus Luik (Eesti Draamateater), Helgur Rosenthal ja Karl Robert Saaremäe. Etendused toimuvad 6.–15. juulil Jäneda Pullitalliteatris.

Näidendi autoriks on Kristiina Jalasto, lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Karmo Mende, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov (Ugala Teater) ja valguskujundaja Emil Kallas. Produtsendid on Enno Must ja Elo Kallas.