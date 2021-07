Madis Kalmet: lavastus "Naine Salamandri tähtkujust" hargneb loogiliselt

Jänedal viimast lihvi saava Kristiina Jalasto lavaloo "Naine Salamandri tähtkujust" tellis produtsent Enno Must lugemisemotsiooni najal. "Mõni aasta tagasi ilmus Prantsusmaal kirjaniku Alexandra Lapierre'i sulest raamat "Mura. Leegitsevad mälestused", mis on nüüd ka juba natukene aega eesti keeles saada ja sellest tõukuvalt lihtsalt otsustasime, et see on nii hea lugu, mida peaks rääkima ka teatrikülastajale," kinnitas ta.

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on see põnev lugu eelmise sajandi esimese poole ajalookeeristesse sattunud naisest. "Kuidas ta suutis ja oskas ning kuidas tal oli võib-olla ka õnne eluga pääseda karmidest ja ohtlikest situatsioonidest," sõnas Kalmet ja lisas, et selle loo sündmused hargnevad üpris selgelt ja loogiliselt. "See lugu on jälgitav päris laiale skaalale publikust."

Peaosaline Ursula Ratasepp tõdes, et lavaloo kangelane on naine, kes ei sobinud oma aega. "Võimalik, et tänases päevas ei pruugiks ta kujuneda fenomeniks, aga omas ajas oma julgusega, oma nõudmistega ja oma käitumisega ja mingis mõttes ka süüdimatusega ta selleks kindlasti kujunes."

Lavastus "Naine Salamandri tähtkujust" esietendub Jäneda pullitalliteatris 10. juulil.