Kultuuriportaal soovitab: uus Eesti lühifilm "Crush"

"Crush" on Andres Kostivi ja Martin Kirsipuu esimene ühine filmiprojekt, mis on lavastatud kirjanik Kaur Riismaa stsenaariumi põhjal.

Filmi peaosas astuvad üles Tanel Ting ("Tenet", "Siberi võmm") Kuressaare teatrist ja Elar Vahter ("Tõde ja õigus", "Hüvasti, NSVL") Rakvere teatrist.

Tegemist on humoorika lühilooga, mis jälgib kahe mehe ootamatut kohtumist ja teekonda suures kaubanduskeskuses. Loos põrkuvad noore hinge eneseotsingud ja vana elukogenud mehe igatsus sõpruse järele. Käsikäes tuleb neil vastu seista neid ootamatult varitsevale ohule ja langetada otsustav valik.

"Minu peamine eesmärk selle filmiga on näidata, et piiratud eelarve ei pea filmitegemisel takistuseks saama ning väga hea planeerimise, keskpärase tehnika ja super meeskonnaga on võimalik ka täna Eestis filmi teha. Minu soov on julgustada ka teisi alles alustavaid ja hobikorras tegutsevaid filmitegijaid, mitte oma ideid ja käsikirju ainult eelarve tõttu tegemata jätta," sõnas Andres Kostiv, filmi lavastaja, produtsent ja operaator.

"Crushi" filmivõtted toimusid Tallinnas Viru keskuses 2021. aasta juulis. Tegemist on mittetulundusliku filmiprojektiga, mis võeti üles kõigest kolme võttepäevaga. Filmist astuvad üles nii professionaalsed kui ka harrastusnäitlejad ning filmi tegemisse on oma nõuga panustanud ka David Vseviov, Rain Rannu, Jaak Kilmi, Helen Takkin, Margus Prangel, Rando Arand, Margus Voll jt.