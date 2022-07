Kultuuriportaal soovitab: kodumaine lühianimatsioon "Teofrastus" Jupiteris

Filme kassidest ei ole kunagi liiga palju. Õigemini, pigem tuleks öelda, et neid on häbematult vähe. Seetõttu on 2019. aastal valminud Sergei Kibuse lühianimatsioon "Teofrastus" igati tähelepanuväärne. Astrid Reinla samanimelisel raamatul põhinev film on liigutav ja puudutav, kõigile kassifännidele aga lausa kohustuslik.