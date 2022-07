Galerii. Pirita kloostris esines soomlaste The Rasmus

The Rasmus sai alguse juba 1994. aastal. Üle kahe aastakümne on nad välja andnud üheksa albumit, milledelt pärinevad hittlood, nagu "F-f-f-falling", "In The Shadows", "In My Life", "First Day Of My Life", "Guilty", "No Fear".

The Rasmus saavutas rahvusvahelise kuulsuse aastal 2003 oma viienda stuudioalbumiga, mida müüdi üle kahe miljoni ja mis viis nad 26 riigis edetabeli esimese kümne hulka. Nende üks suurimaid hitte "In the Shadows" on olnud aga number üks üle kogu Euroopa ja ületas hiljuti Spotifys 100 miljoni striimi piiri.

"Me oleme teinud seda, mida armastame teha. See aitab meid siiamaani innustada ja hoiab rattaid pöörlemas," rääkis solist Lauri Ylönen tänavu maikuus saatele "Ringvaade".

Tänavu jaanuaris sukeldus The Rasmus Soome eurolaulu karussellile ning teenis sealt võidu looga "Jezebel", mille kirjutasid kahasse Lauri Ylönen ja Desmond Child. Bänd ise põhjendas oma osalusotsust kui soovi proovida midagi uut perioodil, kus kõik turneed ja esinemised tühistati tingituna koroonasituatsioonist maailmas.

"Meie muusikas kohtuvad omavahel lootus ja positiivsus, aga samas on see ka pisut kurb ja melanhoolne. Kombinatsioon, mida kutsume "positiivseks kurbuseks"," selgitas Ylönen.