Tuleval aastal esineb Tallinnas Soome ansambel The Rasmus

The Rasmus Pirita kloostri varemetes Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
28. jaanuaril 2027 astub Tallinna klubis Helitehas üles Soome üks edukamaid rockbände The Rasmus. Kontsert toimub ansambli Euroopa-turnee "Weirdo Tour 2027" raames.

The Rasmus naaseb Eestisse, et esitleda fännidele oma uut stuudioalbumit "Weirdo". Lisaks uuele materjalile tulevad esitusele bändi tuntud hitid, sealhulgas ka "In the Shadows", mis jõudis 2003. aastal edetabelitesse kõikjal Euroopas.

Eelseisev turnee "Weirdo Tour 2027" tähistab bändi jaoks uut loomingulist ajastut, muusikute sõnul on kontserdiks ette valmistatud täiesti uus visuaalne show ja eriline kava, mis ühendab bändi algusaastate energia ja värske helipildi.

Ansambel The Rasmus alustas tegevust 1994. aastal, tegutsemisaja jooksul on nad andnud välja 12 stuudioalbumit. Eestis on nad esinenud korduvalt, viimati 2022. aastal, toona astusid nad üles Priti kloostris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

