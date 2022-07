Raamatukoguhoidja Saima Tell: lapsed meelitab raamatute juurde kodune toetus

Sel nädalal käis Klassikaraadio "Raamatuhoidja" Võrumaal. 115-aastase Kuldre raamatukogu uksed avas raamatukoguhoidja Saima Tell, kes on veendunud, et kõige paremini meelitab lapsed raamatute juurde kodune toetus.

Kuldre raamatukogu alustas tegevust 1906. aastal Väikoni Lindsaare talus Uue-Antsla Haridusseltsi raamatukogu nime all. Praegu asub raamatukogu majas, mida ehib punastest tellistest fassaad ning aastaarv 1910.

Just selles omaaegses koolimajas õpivad kohalikud lapsed selgeks esimesed tähed ja laenutavad esimesed raamatud. Samas hoones tegutseb kirjandusliku nimega lasteaed Sipsik.

Kuldre raamatukogu ja lugejate eest kannab hoolt raamatukoguhoidja Saima Tell. 43 aastat kooliõpetajana töötanud Tellile on iseäranis tähtis, et raamatukogusse jõuaksid just lapsed.

Omaaegne Kuldre koolimaja on ehitatud aastal 1910. Autor/allikas: Klassikaraadio

Raamatukogu uksest sisse astudes tervitab vasakut kätt kapi otsast lugemisnukk Triibik. Kõrvaltoas istub diivanil Poku, sest raamatukogu tiiva all tegutseb ka kohalik nukuteater.

Saima Tell teab, et kõige paremini meelitab lapsed raamatute juurde kodune toetus.

"Kui ema või isa ise loeb, lihtsalt lubab lapsel lugeda või soovitab lugeda, siis on meil kõik korras," rääkis Tell. Kui mõni kutsikas raamatunurka närib, siis ta ei pahanda ja laste kilgetega on ta nii harjunud, et neid ei pane ta tähelegi.

Kuldre raamatukogu valgustavad lambid 1970. aastatest. Autor/allikas: Klassikaraadio

Möödunud aastal valisid kolleegid Telli Võrumaa parimaks maaraamatukoguhoidjaks. Tema kanda on ka seitsme kilomeetri kaugusel asuva Urvaste raamatukogu elu ja tegevus.

"Kõige toredam on see, et tullakse heatahtlikult," rääkis Tell, mis teda enim raamatukoguhoidja töö juures rõõmustab.

"Aga mis teeb kurvaks? Kui järsku helistatakse ja öeldakse: hea raamatukoguhoidja, selle inimese matusel on sel päeval, palun tulge," kirjeldab ta raamatukoguhoidja rolli kohalikus elus.