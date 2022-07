Andres Koort vaatleb Hobusepea galeriis kaose ja korra põimumisi

Näituse pealkiri "Kaos ja kord" viitab kahele vastandlikule jõule ning nende olekute vahel liikumisele. Etümoloogiliselt on sõna "kaos" seotud kreekakeelse tegusõnaga "χαίνω", millega peeti silmas haigutavat ruumi, tühjust, lõhet. See on asjade algne olemine või ka mitteolemine, olek milles sisaldub potentsiaal, soov korrastuda. See on puhta energiaga laetud asjade hakatuslik faas, kõige sünnimoment. Ka täppisteadused tegelevad "kaose" olemuse uurimisega. Kaoseteooria kohaselt peitub kaootilise komplekssüsteemi näivalt juhusliku käitumise taga süsteemne alusstruktuur, pidev tagasiside, kordused, enesesarnasus, fraktalid ja iseorganiseeruvus.

Andres Koort käsitleb teostes kaost ja korda, töötades korduste, enesesarnasuse, iseorganiseeruvuste ning liblikaefekti metafooriga, kus ühe oleku üliväike muutus võib kaasa tuua suure erinevuse teose hilisemas olekus.

Andres Koort (s. 1969 Tallinnas) on maalikunstnik, stsenograaf, kujundaja ja kuraator. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia lavakujunduse eriala (1987–1993) ja täiendanud end Hollandis Groningenis Academia Minervas maali erialal. Koort on osalenud näitustel alates aastast 1991 ja tegutseb Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse liikmena 2002. aastast.

Näitus jääb avatuks 22. augustini.