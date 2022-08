Ilmus DEW8 sooloalbum "Uroboros kaheksas"

"Uroboros kaheksas" taustad pole üdini aeglased, kuid püsivad DEW8 sõnul minimalistlikud ja bassised.

"Seekord oli mu eesmärgiks biitidega näidata Eestile tugevalt Tartu ja Ülenurme vaibi. Iseennast õgiva ussi sümbol kannab endas hävingu lõpmatut kulgu. Lõpmatuse pragmatiseerimine toob kaasa endaga lootusekiired ja teadmised, mis aitavad raskel ajal edasi liikuda ning visiooni edasi hoida," selgitas DEW8.

Albumi visuaali hoiab koos liiklusmärgile tehtud DEW8 maal. "Pilti tehes isegi ei mõelnud sellele, et töö on justkui enese teadvustamata viide biitlite albumi "Abbey Road" kujundusele, kus nad ülekäigurajal on, kuid ülekäigurada on siiski viide argipäevale ning voolav art brut koos karakteriga Kaheksas kirjeldab, kes selle kõige vahele lõksu jääb."

Albumil teevad kaasa Genka, Grinks, Elast, Krick, Mesabby, Põhjamaade H, Paranka, Ain Nufin, Siim Sinamäe, Leethal Pete, Otto Suits, Lõke, Rara Blue taustavokaalidel ja DJ Kayot plaadimängijate taga.

Album on praegu saadaval ainult vinüülil.

Lugude loend:

1. Sissejuhatus hukatusse

2. Tartu drill

3. Kollased paneelid (kaasas Mrak)

4. Inferno

5. Püha partisan

6. Kõrgepinge (kaasas Grinks)

7. Koobalt kihvad

8. 9-17 (kaasas Elast)

9. Tänapäeva maagid (kaasas Kricks ja Põhjamaade Hirm)

10. Köögis kummitab (kaasas Paranka ja Ain Nuffin)

11. Kinni löödud välisuks (kaasas Siim Sinamäe)

12. Koroner (kaasas Lethal Pete)

13. Hällist hauda (kaasas Otto Suits)

14. Uroboros kaheksas (kaasas Põhjamaade Hirm)

15. Kiirtee Põrgusse (kaasas Lõke ja Rara Blue)

16. Skeem (Kaasas Leethal Pete ja Kayot)

17. Bog v Parke

18. Halb unenägu (kaasas Mesabby)

19. Äärelinna Sabat (kaasas Põhjamaade Hirm)

20. Reset (kaasas Genka ja Jüri Üdi)

Eelmisel aastal ilmus DEW8 räppar Genkaga kahasse tehtud stuudioalbum "Oleg".