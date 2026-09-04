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Kosmos ja Dew8 avaldasid luulealbumi "Viimase Asjade Teadus"

Muusika
Dew8 ja Kosmos
Dew8 ja Kosmos Autor/allikas: Dieu Huit Records
Muusika

Plaadifirma Dieu Huit Records andis välja Kosmose ja Dew8 ehk Siim Sinamäe ja Siim Parisoo albumi "Viimaste Asjade Teadus".

Omamoodi luulealbum nihutab luule ja hiphopi piire. "Album kaardistab kahe žanri vahelist halli ala – see on väljasõit tabamaks seda kohta ja hetke, kus luulest saab hip hop," ütles Sinamäe, kes on varemgi luulekogusid avaldanud ning osalenud ka nihilist.fm ja Disco Elysiumi projektides.

"See album on Eesti kultuuris kindlasti samm edasi, nii luules kui muusikas. Luule vajab kaasegset väljundit. Maailmas on teksti nii palju, et sellest puhkamiseks tekib vajadus silmad kinni panna ja lihtsalt kuulata. See album on nagu heliriba lavastamata muusikalist. Natukene nagu kuuldemäng, natukene nagu hip-hop, mille sees luuletatakse. See on väga, väga värske," leidis Parisoo, kelle jaoks on tegemist karjääri üheteistkümnenda albumiga.

17 looga albumil teeb kaasa ka Genka, kelle sõnul on albumi näol tegemist formaadilt enneolematu ning ilma võrdväärse võrdlusmaterjalita: "See ongi luule-räpi plaat." Taustavokaalidel kõlab ka Margaret Kelomees.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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