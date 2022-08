Hiiumaa militaarmuuseum tahab Narva tanki endale

Tahkunas asuv Hiiumaa militaarmuuseum on tänavu uuendanud oma ekspositsiooni ja loodab sellele tulevikus ka lisa. Näiteks on muuseum pöördunud Narva linnavolikogu poole sooviga saada oma kollektsiooni viimasel ajal tähelepanu keskpunktis olnud Narva tank.

Täpselt 15 aastat tagasi avas Tahkuna vanas piirivalvekordonis uksed Hiiumaa militaarmuuseum. Tänavu suvel on kollektsiooni lisandunud näiteks Eesti piirivalvemundrite väljapanek ja avatud on Ukrainas käivale sõjale pühendatud ekspositsiooninurk.

Kollektsioonile loodetakse tulevikus lisa ühest kevadisest avastusest.

"Hiiumaa rannikumerest leiti kaks 1941. aastal sinna kukkunud Saksa lennukit. Loodame, et nad on veel sellises konditsioonis, et neid on veel võimalik üles tõsta. Kui see õnnestub, siis ühe neist tahaks kindlasti välja panna," rääkis Hiiumaa militaarajalooseltsi juhatuse liige Ain Tähiste.

Muuseumi külastajate hulgas on nii sõjaajaloo- kui ka tehnikahuvilisi ja lihtsalt saarel ringi vaatavaid turiste.

"Militaarajaloo vastu on küll pikk huvi olnud lapsest saati, uurinud igasuguseid piraadilaevu ja muid sõjalisi ajalooraamatuid, aga täna me tähistame tegelikult seitsmendat pulma-aastapäeva naisega," rääkis külastaja Freddy.

Muuseum on soovinud saada oma kollektsiooni tähelepanu keskpunktis olevat Narva tanki. Ometi seisab juba üks T-34 tank muuseumi sissesõidutee ääres.

"Meil on pool tanki ja ta pole päris sellest materjalist, nii et päris tanki oleks ka vaja. /.../ See on tehtud filmi "1944" tarbeks. See makett valmistati aastal 2013 ja meie saime ta 2014 oktoobris endale. Teda on remonditud kõvasti. Ta on arvestatud, et kuu või kaks võtete ajaks, nüüd saab varsti kümme aastat täis," selgitas Tähiste.

Tema sõnul pole muuseum Narva volikogu käest veel tanki teemal vastust saanud.