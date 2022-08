Kevadnäituse publik valis lemmikuks Mauri Grossi maali "Pööripäev"

Kunstitoetajad Riivo Anton, Aivar Berzin, Jaan Manitski, Tiit Pruuli ja Rain Tamm andsid viiendat korda välja kevadnäituse publiku lemmikule 5000-eurose stipendiumi. Esindatud 72 autori hulgast tegid valiku 1892 näitusekülastajat, kellest 220 valisid lemmikuks maalikunstnik Mauri Grossi teose "Pööripäev".

Publiku lemmikule andis auhinna üle Tiit Pruuli, kelle sõnul teeb rõõmu see, et kevadnäitus on endiselt populaarne ning näitus kajastab oma aega. "Kurbust teeb, et see aeg on raskemeelne, masendavgi. Võib-olla elabki maailm rõõmust kurbuse poole liikudes pöördelisel ajal. Ses mõttes on Mauri Grossi teos "Pööripäev" märgiline," lisas ta.

Mauri Gross kirjeldas, et teose eesmärgiks on pöörata tähelepanu loodusele. "Teose sõnum on lühike: naudi loodust ja looduse sõnumeid! Selleks ei pea olema ilmaennustaja, et olla tähelepanelik looduses. Kõik ei ole kunstnikud, kes naudivad ja hindavad kunsti. "Pööripäev" võiks püüda inimese pilgu hetkeks nagu ikoon, mis on väravaks looduse ja inimese vahel."

Kevadnäitusel kogusid enim hääli tähestikulises järjekorras Jaan Elken, Mauri Gross, Liisa Kruusmägi, Urve Küttner, Terje Ojaver, Enn Põldroos, Anne Türn, Marta Vaarik, Valeri Vinogradov ja Toomas Vint.

Näitust saab Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis vaadata 14. augustini.