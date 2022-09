Galerii: Mauri Gross avas Vaal galeriis näituse "Rohepööre"

Mauri Grossi uus näitus räägib inimeste omavahelistest suhetest ning nende põimunud sidemetest loodusega, tõstatades küsimuse kliimaproblemaatika ja eluslooduse vahel.

Mauri Gross (s 1969 Raplas) on vabakutseline kunstnik, kes väljendab end peamiselt õlimaali meediumis. Ta on kunstihariduse omandanud Eesti Kunstiakadeemias. Mauri Gross on kunstnike liidu liige ja on osalenud isiku- ja grupinäitustel ning erinevates kunstiprojektides alates 1991. aastast. Mauri Grossi teos "Pööripäev" pälvis kevadnäitusel 2022 publikupreemia auhinna.

Näitus "Rohepööre" jääb Vaal galeriis avatuks 29. oktoobrini.