Piltuudis: Tartu bussijaama ootesaali akendele jõudsid Tartuga seotud kunstiteosed

Väljapanek on Tartu Bussijaama akendele toodud reprokleebiste kujul, mis võimaldab nii mõndagi teost vaadata teises valguses. "Näitusele sai valitud tööd Eesti kunstnikelt, kelle puhul on teada nende tihe seos Tartuga. Näiteks Valve Janov, kes moodustas oma mõttekaaslastega mitteametliku kunstirühmituse Tartu sõpruskond ning kelle eksperimentaalset loomingut on nimetatud ka Karlova avangardiks. Või Karl Pärsimägi, keda on Pallase õpilasena ja tema värvikireva maalilaadi tõttu kutsutud ka Tartu Matisse'iks," selgitas Eesti Kunstimuuseumi turundus- ja teenindusvaldkonna juht Piret Järvan.

"Lisaks on näitusel ka võib-olla ehk mitte nii tuntud teosed Eduard Wiiraltilt, Villem Ormissonilt, Linda Kits-Mägilt ning Villu Järmutilt ja Enn Kärmaselt," lisas ta.

Eesti Kunstimuuseumi ja T grupp OÜ koostöö algas 2020. aasta lõpus Christian Ackermanni skulptuuride röntgenfotode väljapanekuga Tallinna Bussijaamas ning jätkus 2021. aasta suvel maastikumaalide repronäitusega Eesti Kunstimuuseumi filiaalide püsinäitustelt. 2022. aasta märtsis lisandus Virumaa-teemaliste teoste reprode väljapanek ka Rakvere Bussijaama.