"Apteeker Melchior. Viirastus" kogus kogus avanädalal üle 20 000 külastuse

Lisaks uuele Melchiori-filmile mahtusid esikolmikusse ka David Leitchi lavastatud märulikomöödia "Killerite kiirrong" ("Bullet Train"), mis kogus 2072 külastust (kokku 19 162 külastust) ja kogupereanimatsioon "DC Superlemmikute liiga" ("DC League of Super-Pets"), mis kogus 1748 külastust (kokku 27 075 külastust).

Seitsme menukama filmi hulgas olid ka animatsioonifilm "Käsilased 2" ("Minions: The Rise of Gru"), mis kogus 1543 külastust (kokku 133 301 külastust), Scott Manni lavastatud triller "Kukkumine" ("The Fall"), mis kogus avapäevadega 990 külastust, ulmeõudus "Ei" ("Nope"), mis kogus 845 külastust (kokku 3858 külastust) ja Baz Luhrmanni biograafiline film "Elvis", mis kogus 611 külastust (kokku 44 443 külastust).