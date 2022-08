"Apteeker Melchior" sõlmis lepingu rahvusvahelise filmilevitajaga

Global Screeni rahvusvaheliste hangete ja kaasproduktsioonide asepresident Ulrike Schröder kommenteeris, et neid innustas Eesti kinopubliku reaktsioon ja kõrge huvi "Apteeker Melchiori" filmi vastu, mida kinnitavad kassatulemused. Oleme veendunud, et "Apteeker Melchiori" filmid on jätkuvalt edukad nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides."

"Apteeker Melchiori" filmide produtsent Esko Rips rääkis, et tegijate ambitsioon pole kunagi piirdunud vaid koduturuga. Ta loodab, et "Apteeker Melchiorist" kujuneb Eesti jaoks oluline ekspordiartikkel, mis tekitab maailmas huvi siinse kultuuri ja eriti just Tallinna vanalinna vastu.

"Apteeker-detektiiv Melchiorist võiks saada meie oma Sherlock Holmes, rahvusvahelist publikut paeluv põnev ja positiivne bränd. Ajalooliste filmide ja sarjade võttepaikade külastamine on turisminduses hoogsalt kasvav trend. Näiteks sajad tuhanded "Troonide mängu" fännid reisivad igal aastal Dubrovnikusse, et ekraanilt tuttavat olustikku viimaks ka isiklikult kogeda. Need turistid on toonud Horvaatiale miljoneid eurosid tulu," selgitas Rips.

"Kahtlemata leidub hulgaliselt neidki, kes soovivad apteeker Melchiori radadel käia ja meie võrratut vanalinna avastada. Selle eelduseks on filmi edukas rahvusvaheline levi, mille nimel teemegi koostööd Global Screeni ja teiste rahvusvaheliste partneritega. Melchiori tõeliseks turismimagnetiks arendamine nõuaks aga lisaks ka Eesti riigi ja Tallinna linna tuge," märkis Rips.

Global Screen on üle 50-aastase kogemusega filmide ja telesaadete levitamis- ja tootmiskontserni Telepool rahvusvaheline turustusharu. Telepool keskendub mängufilmide ja teletoodete arendamisele, tootmisele, litsentsimisele ja levitamisele. Ettevõte levitab mängufilme ja telesarju ülemaailmsetele ja kohalikele voogedastusplatvormidele, telekanalitele, festivalidele ja filmilevitajatele üle maailma.