Trochynskyi Ukraina iseseisvuspäevast: keegi ei kuuluta, kus kõige suuremad kokkusaamised on, sest see on ohtlik

Iseseisvuspäeva tähistamiseks lennutas Trochynskyi paar päeva tagasi Ukrainast kohale kammerkoori Khreshatyku, kellega tehakse Eestis Ukrainat toetav kontserttuur. Iseseisvuspäeva hommikul lauldi üheskoos hotelli GoSchnell katusel Ukraina hümni ning seejärel suunduti Kadrioru lossi, kus koos president Alar Karisega heisati Ukraina lipp. Õhtu lõpetatakse Viljandis, kus koos Viljandi kammerkooriga antakse ühiskontsert.

Kodus alustas Trochynskyi päeva kõiki kallistades. "Lapsed ütlesid, et nad on nii uhked, et neis on ukraina verd ja nende isa on ukrainlane. Nad tunnevad ennast 100 protsenti ukrainlaste ja eestlastena," kirjeldas ta.

Trochynskyi teadis rääkida, et kõik tema Ukrainast pärit tuttavad tähistavad Ukraina iseseisvumispäeva. "Ukrainas keegi ei kuuluta, kus kõige suuremad kokkusaamised on, sest see on ohtlik, aga omavahel tullakse kokku küll," kirjeldas ta. "Kõik tähistavad, sest see on praegu kõige tähtsam püha."

Hetkel on Ukrainas loodud süsteem, kus muusikud, kes soovivad riigist kontsertide tõttu lahkuda, tohivad seda teha vaid juhul, kui minnakse Ukrainale annetusi koguma. Samuti peavad meesmuusikud täitma dokumendi, kus lubavad pärast kontserte Ukrainasse naasta. Khreshatyku Eesti tuuril tulevad Trochynskyi sõnul ettekandele nii kurvemad kui ka rõõmsamad laulud. "Sellisel ajal on väga oluline ennast emotsionaalselt välja elada. Iga hetk on väga väärtuslik," selgitas ta.

Väga suure töö Ukraina abistamisel teevad Trochynskyi sõnul ära vabatahtlikud ning tihti võetakse temaga ühendust, et pakkuda põgenikele tasuta elamispinda, autot või arvuteid. "Lähipäevil läheb kooli minevatele lastele 17 arvutit," kirjeldas ta.

Trochynskyi usub, et inimestes on endiselt jaksu sõjaga tegeleda ning seda pole ära unustatud. "Inimesed ei väsi. Ma tean, et nad ei väsi, sest me peame seda situatsiooni mõistma ja küll see sõda lõpeb. Ukraina võidab," ütles ta.