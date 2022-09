Anne Pikkov: püüan oma piltidel ka nunnudest tüdrukutest üles leida krutskid

Näitusel on üleval valik Pikkovi viimaste aastate töödest. Nii on seinal kõrvuti tegelased raamatutest "Kartuli kuningriik", "Kops läks üle maksa" ning "Oskar ja asjad".

"Ma pole ise koos neid näinud ja need pole mõeldudki koos vaatamiseks, sest need kõik on tehtud eraldi raamatutele, aga niimoodi peale vaadates on tunne, et need on teinud positiivne inimene ja see annab julgust edasi teha," märkis "Aktuaalsele kaamerale" Pikkov ise.

"Mulle ei ole vist omane teha nunnusid kodu- või tüdrukutepilte ja isegi kui tüdrukud on, siis proovin neist leida krutskid. Kui see välja paistab, siis on väga tore," lisas ta.

Pikkovi sõnul võivad lasteraamatuid nautida ka täiskasvanud, mistõttu eelistab ta neid nimetada pigem pildiraamatuteks, mis inspireerivad lugejat leidma üles enda sisemine laps.

"Mõte on see, et kui me elu jooksul koormame end igasuguste reeglite ja harjumustega ning tahame olla korralikud kodanikud ja kõike justkui ei sobi teha, siis kui see kõik korraks ära unustada ja mõelda oma sisemise tüübi peale, kes sa olid 6-aastasena – mis sulle siis meeldis ja kuidas sa tema pilguga asjadele vaataks – ja teha need valikud ... Vahel tasub sellist asja katsetada, päris üllatavad tulemused on siis."

Anne Pikkovi isikunäitus jääb Eesti lastekirjanduse keskuses avatuks 1. oktoobrini.