Galerii. Esilinastus Raimo Jõeranna muusikaline dokfilm "Kukerpillide rapsoodia"

Kukerpillide-filmi saab ERR kultuuriportaali vastutava toimetaja, kultuuriajakirjanik Kaspar Viilupi sõnul vaadata kahest otsast.

"Ühelt poolt ma muusikakriitikuna ootan, et uuritaks rohkem, kuidas see muusika kokku on saanud – nad ühendavad eesti rahvalaulu tekstid tegelikult ameerika juurtemuusikaga ja on seda alati teinud – aga teisalt tuleb seda vaadata nii, et Kukerpillid on olnud alati rahva bänd, mitte muusikakriitikute bänd, ja seda ideed see film kannab väga hästi," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Režissöör Raimo Jõerand, kes on ka ise Kukerpillide lauludega üles kasvanud, väldib filmis tavapäraseid intervjuusid ja keskendub Kukerpillide fenomeni jäädvustamisel eelkõige bändiliikmete omavahelisele kooskõlale ja nende alati publikule.

Kirimäel, Lindil, Urvastes, Rõngus, Türil ja mujalgi filmitud suviste esinemiste kaudu avaneb pilt tänasest Eestimaast, kus Kukerpillidel on endiselt täita oma roll.

Filmi stsenarist, režissöör, monteerija ja produtsent on Raimo Jõerand, peaoperaator Kullar Viimne, helirežissöör Harmo Kallaste. Filmi tootja on Axelsberg OÜ.