Ajaloomuuseumis alustavad tööd Sten Kauber ja Veronika Portsmuth

Veronika Portsmuth on lõpetanud Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia doktorantuuri ning täiendanud ennast Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias. Hetkel on ta uue ameti kõrvalt lõpetamas kaasaegse kooridirigeerimise magistrantuuri Taani Kuniglikus Muusikakadeemias.

Portsmuth on olnud 2011. aasta noorte laulpeo kunstiline juht ja laulupidude dirigent, juhatanud mitmeid nimekaid koore, laulnud Eesti Filharmoonia kammerkooris ja olnud EMTA kooridirigeerimise osakonna õppejõud. Ta on kuulunud mitmete koorikonkursside žüriisse, osalenud oma kooridega nii Eesti kui rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel.

2017. aasta augustis moodustas ta Veronika Portsmuthi kooriakadeemia ning hetkel on sealsete kooride - kontsertkoori, kammerkoori ja popkoori - kunstline juht ja peadirigent. Lisaks on ta alates 2013. aastast Eesti Segakooride Liidu juhatuse esimees.

Sten Kauber on omandanud magistrikraadi Helsingi ülikoolis sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia erialal. Viimased neli aastat on ta töötanud nooremteadurina Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, kus jätkab tegevust nii külalisteaduri kui doktorandina. Lisaks on haridusvaldkonnas ja kolmandas sektoris varasemat töökogemust omav Sten tegutsenud vabakutselise filmikriitikuna ja teadusajakirja Baltic Screen Media Review abitoimetajana.

Kauber on Eesti Filmiajakirjanike Ühingu, Euroopa kommunikatsiooniuurijate ja -hariduse assotsiatsiooni ECREA ning Euroopa filmi- ja meediauuringute võrgustiku NECS liige.

Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor Krista Sarv on siiralt õnnelik uute kolleegide üle. "Olen kindel, et nii Veronika kui Sten lisavad muuseumi teadusvaldkonna tegemistesse professionaalseid teadmisi ja oskusi ning värskeid ideid muuseumi muusika- ja filmivaldkonna arendamisel ning teaduspõhisemaks ja sisukamaks muutmisel" lisas Sarv.