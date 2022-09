Galerii: disainiauhindade galal tunnustati Eesti parimad disaintooted

"Kõige tähtsam ei ole tegelikult võitja väljaselgitamine, vaid uudsete disainilahenduste ning andekate disainerite tutvustamine avalikkusele. Loodame, et Eesti disaini kõrge professionaalne tase inspireerib ettevõtjaid ja avalikku sektorit tihedamat koostööd tegema," rääkis Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu juht ning Disainiöö peakorraldaja. BRUNO auhinda antakse välja alates 2006. aastast iga kahe aasta tagant.

BRUNO võitjad valis välja rahvusvahelistest disainiekspertidest koosnev žürii, koosseisus Päivi Tahkokallio (Soome), Anthony Luciano (USA), Sergio Davila (Mehhiko), Merike Rehepapp (Eesti) ja Spyros Bofylatos (Kreeka).

Žürii esinaine, Soome tootedisainer ja disainiekspert Päivi Tahkokallio, hindas parimate valikut raskeks, kuna disain võib olla elumuutev väga mitmest aspektist vaadatuna. "Näiteks B Wise'i puhul tõusis esile suurepärane seenepäritolu materjalide kasutus, mis rajab teed uuele huvitavale bioesteetikale, samas kui KIRA saapad on hea näide uuskasutusest ja ringmajandusest, mitte ainult materjalikasutuse aspektist lähtuvalt, vaid ka kodulähedase tootmise seisukohalt. Selle toote puhul on ilmne strateegiline mõtlemine, mis ühelt poolt toetab kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise põhimõtteid ja teisalt toob välja kohaliku kultuuri, väärtused ja käsitööoskused modernses võtmes."

Elustiilitoote kategoorias kuulutati võitjaks KIRA saapad, elukeskkondliku toote kategoorias B Wise seenematerjalist valgustid ning insernertehnilise toote kategoorias uudne põiekateetri kinnitussüsteem. Elutööpreemia silmapaistva panuse eest Eesti disaini sai tootedisainer Matti Õunapuu. BRUNO sotsiaalmeedias toimunud rahvahääletuse tulemusena valiti ka Eesti publiku lemmik, milleks sai Hannah Segerkrantzi disainitud süsinikunegatiivne tooteseeria Kiukivi.

Lisaks võitjatele said elustiilitoote kategoorias austava mainimise osaliseks Tanel Veenre Comet ehteseeria ja Kairi Lentsiuse disainitud Telk kollektsioon; elukeskkondliku toote kategoorias Markus Pärnametsa Greenwood tool ja Katrin Kabuni Woola villaümbrikud; ning insenertehnilise toote kategoorias Mihkel Masso Sheetsplint lahas ja Siim Simmermanni loodud IWS uue generatsiooni pumpla teenindusava.

Elustiilitoote disaini kategooria võitja KIRA saapad sündisid vastusena tänapäevasele ületarbimisele. Saapad on toodetud taaskasutatud vegan materjalidest tehases, millel on pikk ajalugu kvaliteetsete sõjaväe- ja matkasaabaste valmistamisel. "KIRA brändi lugu sai alguse sellest, et mingil eriti õnnetul juhusel ei elanud ükski minu saapapaar üle enamat kui üks hooaeg. Teisalt on mind alati köitnud keskkonna murekohad ja disain. Üks asi viis teiseni ja lõpuks tuligi idee teha sellised jalavarjud, mis oleksid vastupidavad ja samal ajal jalgade ning keskkonna suhtes eriti sõbralikud," kirjeldas võidutoodet selle disainer Sirli Ratasepp.

Elukeskkondliku toote disaini kategooria võitja, Siim Karro poolt disainitud seenematerjalist valgustid B Wise, olid esialgselt arendatud Wise'i kontorisse eesmärgiga parandada lisaks valguslahendusele ka ruumi akustilisi omadusi. "B Wise'i puhul tahtsin väljendada seenematerjali võimet detaile omavahel ühendada. Tootmisprotsessi käigus on lambikupli alumine ja ülemine osa eraldi kasvatatud ning seejärel kokku asetatud. Materjali kokkupuutel tunneb seen liigikaaslase ära ning detailid kasvavad ilma liimi või muu sideaineta kokku," rääkis ta.

Insenertehnilise toote disaini kategooria võitjaks on uudne põiekateetri kinnitussüsteem, mille disaini autoriteks Henry Markus Gregory, Kertu Liisa Lepik ja Linda-Maria Varris ning nende Eesti Kunstiakadeemia praktikajuhendajaks Mihkel-Emil Mikk. "Projekti puhul motiveeris meid kõige enam see, et saime lahendada veel puutumata, kuid väga olulist probleemi, mis mõjutab nii suurt tihti tähelepanuta jäävat sihtgruppi. Ammutasime inspiratsiooni nii teistest meditsiinitarvetest, suusaklambritest kui ka lambilülititest," tutvustas disainitiim võidutoodet.

BRUNO elutööpreemia võitnud tootedisainer Matti Õunapuu leiab, et disaineri ülesanne ei ole luua ilusat välisilmet, vaid juhtida tervikut. "Ergonoomika, funktsionaalsus ja seega ka konstruktsioon ja esteetiline välimus, mis kõik kokku seovad – see annabki tulemuseks toote, mida on mõtet toota," ütles ta. Õunapuu on Eesti tuntuim tööstusdisainer, kes on silma paistnud hea tehnilise vaistu ning asjaliku ja realistliku ellusuhtumisega.

Võitjad

ADC*E Prillitoos

VÕITJA: Aarne Mesikäpp

BRUNO Elutöö auhind

VÕITJA: Matti Õunapuu

Noore disaineri auhind SÄSI

VÕITJA: Grete Lehemaa

ADC*E Noor Püss

VÕITJA: Estookin Andreen

Disainiharidus

VÕITJA: Kadi Kreis

Teenusedisain: Parim teenusedisaini projekt avalikus ja kolmandas sektoris

Teenusedisain: Parim teenusedisaini projekt erasektoris

VÕITJA: Tahan ajateenistusse / Innotiim

Tootedisaini auhind BRUNO: Elukeskkondliku toote disain

VÕITJA: B Wise / Siim Karro

ÄRAMÄRGITUD TÖÖ: Greenwood söögilaua tool / Markus Pärnamets ja Villaümbrik / Katrin Kabun

Tootedisaini auhind BRUNO: Elustiili tootedisain

VÕITJA: Kira saapad / Sirli Ratasepp

ÄRAMÄRGITUD TÖÖ: Comet / Tanel Veenre ja Telk kollektsioon / Kairi Lentsius

Tootedisaini auhind BRUNO: Insenertehnilise toote disain

VÕITJA: Põiekateetri kinnitussüsteem / Henry Markus Gregory, Kertu Liisa Lepik, Linda-Maria Varris

ÄRAMÄRGITUD TÖÖ: IWS uue generatsiooni pumpla teenindusava / Siim Simmermann ja Sheetsplint / Mihkel Masso

Graafiline ja digitaalne disain: Jätkusuutlik areng. Teadusarendus ja tehnoloogiline progress

KULD: Samblikud / Velvet

HÕBE: Fiberpartner web / Velvet

PRONKS: Educase / Velvet

ÄRAMÄRGITUD TÖÖ: PAKOO tagastatavaid ja korduvkasutatavaid e-com pakendeid / Upstairs Studio

Graafiline ja digitaalne disain: Majanduslik, sotsiaalne, piirkondlik ja interdistsiplinaarne koostöö

KULD: Money To Burn / AKU

HÕBE: Kalamaja Muuseumi identiteet / Refleks

PRONKS: Bürokratt / AKU, Tolm

PRONKS: Educase / Velvet

Graafiline ja digitaalne disain: Kultuuriline ja lingvistiline mitmekesisus

KULD: Educase / Velvet

HÕBE: Kväär Kalevipoeg / Ruum 414

PRONKS: Tabasalu gümnaasium / Velvet

Graafiline ja digitaalne disain: Ühiskondlik sidusus, uus normaalsus ja kriiside juhtimine

KULD: Virtual Commando / Neway

HÕBE: EAP2022 / Neway

PRONKS: "Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024" / NOPE Creative

Aasta Disainitegu

VÕITJA: Disainmõtlemise konverents / Design Minds

Disainimuutja

VÕITJA: Tahan Ajateenistusse / Innotiim

ADC*E Aasta disainer

VÕITJA: Ivan Khmelevsky

Elumuutev disain / Grand Prix

VÕITJA: IDU

Põiekateetri kinnitussüsteem / Henry Markus Gregory, Kertu Liisa Lepik, Linda-Maria Varris

VÕITJA: TULEMUS

Educase / Velvet

Eesti tootedisainiauhinda BRUNO annab välja Eesti Disainerite Liit (EDL) Eesti väljapaistva toote või tooteseeria eest, mis on valminud kas disaineri enda initsiatiivil, tiimitööna või tootja/tellija tellimustöö tulemusena.