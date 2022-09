Eesti keeles ilmus Bookeri preemia võitnud romaan "Tüdruk, naine, keegi teine"

Bernardine Evaristo annab oma romaanis kuju ja hääle väga erineva taustaga Briti naistele, kes on valdavalt immigrandid või nende järeltulijad. Kõik nad otsivad midagi – ühist minevikku, tundmatut tulevikku, kodu, kohta, kuhu kuuluda, armastust või üksikut lootusekiirt.

Omavahel ristuvad ja põimuvad lood hargnevad üle kogu kunagise Briti impeeriumi ja moodustavad panoraamse pildi viimase saja aasta Suurbritanniast. Kokku moodustub sellest tundlik ja mitmehäälne, ülimalt tänapäevane romaan, mis pühitseb inimest ja ühiskonda kogu oma kirevuses. Bookeri žürii iseloomustas romaani kui kirglikku, vahedat, energiast ja huumorist pakatavat teost.

"Kes ütles, et feministidel puuduvad huumorimeel ja eneseiroonia? Ma tean küll, kes nii on öelnud, aga ei hakka nimesid nimetama, sest inimesed on ehk ise targemaks saanud. Kui ei ole, võiks neid aidata Evaristo raamat. Mida võiks igal juhul lugeda, sest Nigeeria päritolu feministlik autor on vai­mukas vaatleja ja võtab paatoseta ette tundlikke teemasid," sõnas kirjanik Maarja Kangro ajakirjas Looming romaani kohta.

Bernardine Evaristo on Nigeeria juurtega Briti autor, kelle auhinnatud teosed jutustavad Aafrika diasporaast. Tema sulest on ilmunud romaane, lühilugusid, arvustusi, esseid, näidendeid ja stseenaariume. Ta on Bruneli ülikooli loovkirjutamise õppejõud ja Kuningliku kirjandusühingu asepresident. 2009. aastal kuulutati ta Briti impeeriumi ordu liikmeks.