Balti Assamblee kirjandusauhinna pälvis Kai Aareleid

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimehe Sven Sesteri sõnul on tegemist meie piirkonna romaaniga, kuivõrd romaani tegevus toimub Tallinnas, Riias ja Peterburis ning samuti peaks see pakkuma äratundmist neile baltimaalastele, kelle mälu ulatub Baltimaade iseseisvuse taastamise aegadesse.

"Peale selle, et raamat räägib kolme naise armastuse loo ja kolme linna loo, on see ka ajastu saladuste ja rääkida mitte julgemise, vaikimise ja valede piirimaade kompamise lugu, mis näitab, kui sügavale võib ulatuda sõnavabaduse puudumise ja tabude mõju. Samal ajal ei mõju teos rusuvalt – Kai Aareleid on esile toonud nende hallide aegade ilu," lausus Sesteri ja avaldas lootust, et teos tõlgitakse peagi ka läti ja leedu keeltesse.

Balti Assamblee kunstiauhinna pälvis Leedu maalikunstnik Šarunas Sauka ning teadusauhinna pälvisid Läti ajaloolased Gustavs Strenga, Andris Levāns, Renāte Berga ja Laura Kreigere-Liepina Riia Jesuiitide Kolledži 16. ja 17. sajandi käsikirju käsitleva monograafia eest.

Eesti nominent kunstiauhinnale oli Peeter Laurits silmapaistva töö eest kunstnikuna ja projekti "Biotoopia" eest. Teadusauhinna nominentideks olid Hilkka Hiiop ja Tiina-Mall Kreem projekti eest "Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas".

Auhind koosneb rahalisest preemiast, tunnistusest ja kujukesest, mis antakse välja igal aastal Balti Assamblee istungjärgsel ajal. Tänavu toimub auhinnatseremoonia 28. oktoobril Riias.

Žüriisse kuulusid kunstnikud ja eksperdid Leedust, Lätist ja Eestist: Elīna Līce, Ilze Jansone, Andrejs Krasnikovs, Indrek Mesikepp, Kadi-Ell Tähiste, Linda Lainvoo, Eugenijus Ališanka, Ramute Rachlevičiūte ja Valdemaras Razumas.

Balti Assamblee annab kirjandus-, kunsti- ja teadusauhindu välja alates 1994. aastast, eesmärgiga soodustada nende valdkondade arengut Balti riikides.