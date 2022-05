Mart Juure raamatusoovitused: "Käbi ei kuku...", Jan Morris, Berit Kaschan jt

vestluste kogumik "Käbi ei kuku...", koostaja Ene Ojaveski

"See ei ole üldse lihtne intervjueerimisformaat, sest on asju, mida lapsevanem ei taha laste kuuldes rääkida ja on asju, mida laps ei taha lapsevanema kuuldes rääkida," sõnas Juur, rääkides 5. veebruaril 2017 esimest korda eetris olnud, Sten Teppani juhitavast Vikerraadio saatesarjast "Käbi ei kuku...".

"See on saatejuhi suur oskus ja talent keemia stuudios nii käima saada, et sünnib põnev ja huvitav intervjuu. Täpselt nii ongi juhtunud selles sarjas. Aastate jooksul on stuudios käinud üle 200 säärase intervjuu. Sellesse raamatusse on valitud 15. Nii et valik on väga põhjalik ja huvitav," lisas Juur.

"Kõik need 15 intervjuud on lood ajastust, inimestest, perekondadest, suhetest ja mulle kui ajakirjanikule on hästi huvitav see, kui hästi ja kui meisterlikult on saanud Teppan need intervjuud kätte, kui hästi ja õigesti ta oskab saatekülalised rääkima panna ja kui meisterlikult on see raamat toimetatud ja kirja pandud."

näitleja ja kirjaniku Tiia Kriisa omaelulood "Oled lõpuklassi tüdruk igavesti"

"Oled lõpuklassi tüdruk igavesti" on aga just selline raamat, mida loed natukene ja siis mõne aja pärast pöördud selle juurde tagasi. "Siin on palju juttu teatrist, kirjandusest, aegadest, nendest inimestest, oludest, kes aastate jooksul Kriisa ja tema perekonna elust läbi on läinud – sõpradest, sugulastest, lastest."

Juur märkis, et tema jaoks on raamatu üks põnevamaid episoode ja kihte selles loos sellest, kuidas Kriisa räägib oma poegadest.

Jan Morrise linnaportree "Veneetsia", tõlkija Piret Lemetti

"Kui mingil põhjusel pole aega või viitsimist füüsiliselt Veneetsiasse lennata, siis on võimalik käia Veneetsias n-ö vaimus, kaaslaseks klassikaline reisikirjanduse teos, mille autor on legendaarne Jan Morris."

See raamat ei ole tema sõnul pelgalt turistijuht. "Siin on lood Veneetsia ajaloost, inimestest, nendest muutumistest, mis Veneetsia on aastate jooksul läbi käinud. Põnev on see, et kõik need muutused, mis Veneetsiat on tabanud, ei meeldi üldse sellele Morrisele. Eriti vahva on see, et Morris ei hoia seda ebasümpaatiat enda teada."

Daniel J. Levitin "Edukas vananemine", neuroteadlane uurib ja avastab elu võimalusi, tõlkija Kadri Mäger ja Merete Mazzarella "Soodushinnaga sõit. Kunst olla pensionär", tõlkija Kadi-Riin Haasma

Juur tõdes, et kõhkles, kas võtta valdavalt kirjandusest rääkivasse rubriiki kaasa kaks raamatut, mis räägivad hoopiski millestki muust – vananemisest.

"Ma olen alati imestanud selle nooruse kultuse üle, mis aeg-ajalt maad võtab, sest loogiliselt võttes noored oleme me väikese osa oma elust. Aga vananeme alates 1. elupäevast, ja vananemine on suur kunst. Suur talent. Paljudelt see õnnestub, mõnel mitte. Mida teha, et vananeda edukalt, milliseid muutusi teeb läbi meie aju, meie keha, sellest räägib Levitin."

Põnevam sellest on aga isegi "Soodushinnaga sõit. Kunst olla pensionär", mis räägib sellest, mida tähendab olla pensionär tänapäeva läänemaailmas, kust tekkis pension, millal tekkis reaalne võimalus pensionist ära elada, miks on nii, et pensionipõlv on paljude jaoks nii oodatud, aga kui ta kätte jõuab, siis on ta üks ebameeldiv episood, miks naised saavad pensionipõlvega paremini hakkama kui mehed, millised ohud varitsevad neid pensionäre, kes otsustavad vanas eas jooma hakata.

"Ühesõnaga on siin väga palju praktilisi aspekte, millest rääkimine tundub naljakas, aga taga on tõsine sisu, mille lahendamisega peame kõik ühel päeval edukalt hakkama saama," kirjeldas Juur.

Carlos Ruiz Zafón "Tuule vari", tõlkija Kai Aareleid

"Tuule vari" oli raamat, mis omal ajal hispaaniakeelses maailmas müüs miljoneid ja ingliskeelses maailmas veel rohkem miljoneid eksemplare. "Miks? Selle raamatu sisu ja edu saladust on püütud avada – on öeldud, et ta on müstiline, salapärane, kriminaalromaanilikult põnev, samas väga selge, huvitav ja põnevusega jälgitav kuni lõpuni."

See on selline raamat, mida võrreldakse Gabriel García Márquezi raamatuga "Sada aastat üksildust" ja Miguel de Cervantese "Don Quijote'ga".

Kate Chopin "Virgumine", tõlkija Karin Suursalu

"Virgumine" kuulub absoluutsesse Ameerika kirjanduse klassikasse. "Ühest küljest on see suvitusromaan, teisest küljest on see perekonnalugu, kolmandast küljest on see klassikaline 19. sajandi kirjandus. Aga miks ta on oluline tänapäeval? See on nii varajane jutustus sellest, mida ühiskonnas tähendavad rassvahed, sugudevahelised vahed, milline oli ühiskond, mis määras naisele kindla kohe."

Juure sõnul pole seega ime, et see raamat on üks varase feminismi või naisõigusluse tippteos. "Kõigele lisaks on ta äärmiselt huvitav ja kaasahaarav jutustus inimsaatuse keerdkäikudest."

tekst Berit Kaschani luulekogust "Täna piisab vähesest"

Rubriigi lõpetuseks luges Juur ette katkendi Berit Kaschani luulekogust "Täna piisab vähesest".