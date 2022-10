Vaata enne tele-eetrit: "Pintsel pausile" piilub Jüri Kase ateljeesse Tallinna Kunstihoones

Jüri Kask meenutas, et tema on tegutsenud Tallinna Kunstihoones alates 1990. aastate algusest. "Oli see 1991. aasta lõpp või 1992. aasta algus, täpselt ei mäletagi," selgitas ta ja lisas, et kogu selle aja on ta töötanud samades ruumides. "Adamson-Ericu asjad olid seal ruumis veel sees, kui ma sinna tulin."

Just sel põhjusel on Kask jätnud oma ateljees ka paljud seina üle värvimata. "See on täpselt sellest Adamson-Ericu ja Greenbergi ajast," kinnitas ta ja lisas, et ta kolis hoonesse täpselt samal päeval koos Kaljo Põlluga. "Meie asjad olid all trepikojas ja pakid olid väga ühesugused."

"Pintsel pausile" on ETV eetris reedeti kell 20.45.