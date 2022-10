Alar Karis: Jüri Arraku looming on aegadeülene ja -väline

"Jüri Arraku isiksus ja käekiri olid kordumatud, tema looming ilmeksimatult äratuntav, aegadeülene ja -väline. Lahkunud on suur Meister, kes on puudutanud mitmeid põlvkondi, kes on meid ühte sidunud, meie olemist mõtestanud ja rikastanud, meid puudutanud," kirjutas Karis sotsiaalmeedias.

Samuti lisas president, et viimasel kohtumisel loetud kuude eest Mikkeli muuseumis kunstniku juubelinäitusel tundis ta, kui terav, sädelev ja elus võib üks kõrges eas loominguline inimene olla.