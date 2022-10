Vaata enne tele-eetrit: portreesaade "Paavo Järvi ja sõbrad"

"Festival on eriline moment muusiku elus, inimesed käivad tavaliselt tööl, teavad täpselt, mis kell proov ära lõpeb ja mis nad siis peavad eluga edasi tegema, aga festival on midagi sellist, kus kõik see ei toimi, vaid on üks muusika," selgitas Paavo Järvi ja lisas, et festivalil muud tööd ja vahel ka peret ei ole. "Meil on küll rohkem ja rohkem muusikuid, kes tulevad sinna lastega ja oma peredega."

Tema sõnul on tekkinud ka omamoodi Pärnu energia. "Seal toimub kõik miskipärast hea tujuga ning kõik püüavad väga," nentis ta ja lisas, et üldine tase on väga kõrge. "Lõppkokkuvõttes on tulemus hea."

Pärnu muusikafestivali 12 aasta jooksul on Eestis käinud palju maailmakuulsaid erilisi soliste. Nad kõik on Paavo Järvi sõbrad. Värske portreesaade uurib, mille poolest need flöödi-, metsasarve-, akordioni- või klaverivirtuoosid silmatorkavad on. Režissöör Ülle Õun, produtsendid Karmel Killandi ja Ruth Alaküla.