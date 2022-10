Shelton San alustab Pärnust uue albumi esitlustuuri

"Me ei ole muutunud. Oleme heas vormis, nagu alati," kinnitas ansambli solist ja vedav jõud Valter Nõmm, kelle sõnul oli hoogtööna ette võetud plaadisalvestus oodatust tulemuslikumgi.

"Uue albumi salvestusperiood algas eelmise aasta oktoobril ühel reedel ja lõppes pühapäeval. Täitsa valmis said lood pool aastat hiljem, kevadel," kirjeldas Nõmm. "Plaat sai parem kui ootasime."

Shelton Sani uus, viie looga ja napilt 16 minuti pikkune lühialbum räägib kuulajale inimsuhetest ja loodusest. Pea kõik laulusõnad on kirjutanud Valter Nõmm, osaliselt ka oma vanavanaema tekstidest inspireerituna. Laulu "Dead Chicks" sõnad kirjutas Mari Peegel.

Reede õhtul Wundebari-nimelises Pärnu lokaalis toimuval plaadiesitluskontserdil astuvad lisaks Shelton Sanile üles ka The Satones ning DJ-de duo Dick Sandwich & Wrong Hotel.

"Pärnu kontserdi teeb eriliseks veel see asjaolu, et me pole oma 20-aastase tegutsemise jooksul selles linnas veel kordagi esinenud," märkis Nõmm.

Järgmisena jõuab Shelton San Tartu Genialistide klubisse, kus astub 5. novembril üles koos Talbotiga. Minituur leiab oma otsa 12. novembril Tallinnas Von Krahlis toimuval lõppkontserdil, kus soojendusesinejad on Taavi Tulev ja ansambel Surin. Kõigi kontsertide algus on kl 20.00.

EP2 by Shelton San

Shelton Sani koosseisu kuuluvad Valter Nõmm (kitarr, vokaalid), Andreas Johandi (bass) ja Raul Ilvest (trummid). Albumi "EP2" salvestas, miksis ja masterdas Magnus Andre (Andrecordings Studios). Albumi kujunduse autor on Kaarel Vahtramäe.