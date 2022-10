Statistikaamet: mullu oli kinokülastuste arv viimase 16 aasta madalaim

Samas suurusjärgus külastati kinosid aastatel 2005 ja 2006. "Kui 2019. aastal külastati kinosid ligi 3,7 miljonit korda, siis mullu oli vastav arv ligi 1,4 miljonit, mis tähendab, et pandeemiaeelse ajaga võrreldes on külastuste arv langenud 2,3 miljoni võrra ehk 2,7 korda," selgitas statistikaameti analüütik Erik Lest.

Kinokülastuste arv Eestis 2000–2021 Autor/allikas: Statistikaamet

Eelmisel aastal toodeti Eestis 25 täispikka filmi, millest 14 olid mängu- ja 11 dokumentaalfilmid. Lühifilme valmis 103, millest 46 moodustasid dokumentaal-, 45 mängu- ning 12 animafilmid. Kinoekraanidel linastus 299 filmi, mida on võrreldes 2020. aastaga 69 võrra vähem.

Peale mängu-, anima- ja dokumentaalfilmide tootsid Eesti ettevõtted 2021. aastal 1420 tellimusfilmi, millest 793 olid reklaam-, 324 maine- ja 245 õppefilmid. Lisaks valmis 58 muusikavideot.

Mullu imporditi Eestisse 178 kinofilmi, mida on 14 protsenti vähem, kui 2020. aastal ning 37 protsenti vähem, kui 2019. aastal. Euroopa riikidest imporditi 94, Ameerika ühendriikidest 75 ja muudest riikidest 9 filmi.

Kõige populaarsem film kinodes oli konkurentsitult Bondi filmide seeria "007: surm peab ootama", mida käidi vaatamas 98 095 korda ning mille kassatulu oli ligi 640 000 eurot. Järgnesid "Kiired ja vihased 9" 56 555 külastusega ning Frank Herberti romaani põhjal valminud ulmefilm "Düün" 53 545 külastusega. Eesti filmidest oli möödunud aastal esirinnas Andrus Kivirähki samanimelisel näidendil põhinev mängufilm "Eesti matus", mida käidi vaatamas 43 083 korda.

Filmitoodang 2017–2021 Autor/allikas: Statistikaamet

Analüütiku sõnul on ühiskondlik suletus, ettevaatlikkus ning kultuuris osalemise võimaluste piiramine pannud inimesi leidma kinofilmidele alternatiivseid meelelahutusviise. "Pandeemia ajal populaarsust kogunud voogedastusplatvormide kasutamine tundub olevat mõjutanud kinokülastuste aktiivsust ning teleteenuste edastajate tasulised paketid või tasuta sarjad ja filmid imponeerivad inimestele üha enam," sõnas Lest.