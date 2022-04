Tartu kinokettidest elas pandeemia üle vaid üks

Pandeemiale viidates sulgesid Tartus saalid kinoketid Cinamon ja Forum Cinemas. Viiruseohu mõjud on pikalt räsinud ka Apollo kinosid, kuid nädal tagasi esilinastunud "Apteeker Melchior" tõi tartlased taas kinno, ütles Apollo kinode tegevjuht Kadri Ärm.

"Tõepoolest linastus film, millesarnast tõmbenumbrit pole viimased paar, kolm aastat olnud. Loota jääb, et kuna neid kaua edasilükatud filme, mis niiöelda riiulil ootavad, neid hakkab järjest peale tulema, siis ma ei näe põhjust, miks kinokülastuse populaarsus peaks kukkuma ka eeloleval suvel," rääkis Ärm.

Endistesse Cinamoni ruumidesse Tasku keskuses plaanib Apollo uut kino. Ärm tunnistas, et pandeemia ja ehitushindade tõusu tõttu on see jäänud venima. Ta loodab, et veel aasta sees kesklinna kinosaal siiski avatakse. Lisaks Apollole tegutseb Tartus veel ühe saaliga Elektriteater. Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts kinnitab, et ka neil oli hea nädalavahetus.

"Aga 2019. aasta numbreid me ei ole veel kaugeltki saavutanud. Umbes kolmandiku võrra on praegu vähem vaatajaid kui kaks aastat tagasi. Isegi kui me need numbrid ühe kuuga saavutaksime, on ka selle järgi keeruline öelda, et kindlasti on pikaajaline trend. Ma pigem ütleks, et selline rahulik tagasitulemise trend on mõnda aega olnud ja see tundub jätkuvat," rääkis Kauts.

Suurte kinokettide heitluses jäi peale Apollo. Tartus on tekkinud seega kinomonopol – olukord, mida konkurentsiamet üritas vältida.

"Konkurentsiamet saab ainult keelata koondumise, aga kui monopol tekib mõnel muul põhjusel, siis kohe niisama lihtsasti lahti lammutada kindlasti ei saa. See ei tähenda, et konkurentsiamet üldse midagi teha ei saa. Hoiame silma peal ja kindlasti teatud võimalusi on," selgitas koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenberg selgitab.

Konkurents on oluline, et tarbija saaks parima kogemuse, lisas Lugenberg. Kauts tõi näitena filmivaliku.

"Kui on üks tsentraalne koht, kust tulevad filmikavad, siis on need väga ühenäolised. Need, kellele see hästi sobib, neile see sobib. Kui seal kõrval on teisi vaatajaid, kellele see vähem sobib, siis teine kommertskino programmijuht paneks natuke teistmoodi ja lisaks teist varjundit. Kui linna peal oleks üks restoran, siis saaks kõik samamoodi süüa. Palju huvitavam, kui sul on kaks restorani või seitse restorani. Ükskõik kui andekas see ühe restorani kokk on."

Ärm rõhutas, et Apollo ei võistle ainult teiste kinodega, vaid ka muu meelelahutusega.

"Teenuse kvaliteeti ei tohi kohe kindlasti alla lasta, seda elamuse võimsust. Sel juhul inimesed lihtsalt valivad mõne teise ajaveetmis vormi ja ei tule kinno."