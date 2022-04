"Apteeker Melchior" on kogunud kinodes üle 57 000 külastuse

Elmo Nüganeni mängufilm "Apteeker Melchior" on teise nädala lõpuks kogunud Eesti kinodes 57 456 kinokülastust.

Möödunud nädalal kinolevi alustanud animatsioon "Pahalased" ("The Bad Guys") kogus avapäevadega 6590 külastust.

Teist nädalat kinodes jooksev "Fantastilised elukad: Dumbledore'i saladused" ("Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore") kogus 3889 külastust. Kokku on film tänaseks kogunud 17 391 vaatajat.