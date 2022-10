Maarjamäe lossi plakatinäitus võrdleb naisõigusluse arengut Eestis, Taanis ja Hiinas

1940–1980ndate aastate plakatitel ilmnevad kolme ühiskonna sarnasused, aga ka suured erinevused. Nõukogude Liitu kuuluvas Eestis ja sotsialistlikus Hiinas oli plakatikunst riikliku ideoloogia propaganda vorm ning plakatite sõnumid dikteeris võimuaparaat.

Plakatite sõnumid oli peamiselt uue ja parema inimtüübi loomise ideed, seda ka naisõigusluse teemadel. Sama ajastu Taani plakatid tegelevad paljuski sarnaste teemadega, kuid väljendavad naisliikumise tugevat feministlikku ja võrdõiguslikku sõnumit kogukonnatasandilt.

"Kui Taani plakat armastab hästi palju teksti ja ei ilusta naist, siis Nõukogude kommunistlik ja Hiina sotsialistlik naine plakatitel, kes kohati oli sageli rangelt kivist tahutud näojoontega meesnaine-tüüpi või siis noor sire ilus kolhoositar, propageeris paremat elu, paremat klassivaba ühiskonda," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" näituse kuraator

"Ja selle kõrval on siis vaba Taani ühiskond, kus oli olnud ka pikaaegne naisliikumiste ühiskond, aga sinna lülitus 1970ndatel New Yorgist alguse saanud Punasukkade liikumine, mis on selline radikaalne feminism, aga tegelikult tegeleb ka samasuguste teemadega," lisas ta.

"Plakatinaised. Eesti, Taani ja Hiina ideoloogiline plakat" on Maarjamäe lossis avatud kuni 21. maini 2023.