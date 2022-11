Tristan Priimägi: Pasolini loomingus peegeldub kogu tema kummaline otsinguline olemus

Sõpruse kino tähistab itaalia režissööri Pier Paolo Pasolini 100. sünniaastapäeva viiest filmist koosneva retrospektiiviga. Filmikriitik Tristan Priimägi sõnul peegeldub Pasolini loomingus kogu väga kummaline otsinguline olemus, mistõttu on ta filmid ka loomult hästi erinevad.

Programmi avab kolmapäeval üks tema esimestest filmidest, 1962. aastal sündinud "Mamma Roma", järgnevad "Matteuse evangeelium" ning "Suured ja väikesed linnud".

"Päris vähe on räägitud sellisest filmist, nagu suured ja väikesed linnud, mis on klassikalise Euroopa filosoofilise kirjanduse võtmes nagu mõtiskelu kulg kahest veidrikust, kes rändavad ja teevad oma teekonnal tähelepanekuid, oma natuke jantlikus võtmes," kirjeldas "Aktuaalsele kaamerale" filmikriitik Tristan Priimägi.

"See on film, mis tavaliselt ei jõua Pasolini n-ö esimesse nimekirja, aga väärib seal kindlasti oma kohta."

Pasolini loomingus peegeldub lai teemadering, mis teda elu jooksul mõjutas.

"Ühest küljest tema varane huvi katoliikluse ja klassikalise kultuuri vastu, isa kui Itaalia armeeohvitseri fašistlikud tõekspidamised, hiljem ta enda tugevad marksistlikud vaated," jätkas Priimägi.

"Sealjuures nii kapitalismi, kui tarbimisühiskonna kui väikekodanluse kriitika ja see, kuidas siis ta püüdis sellesse pilti paigutada oma homoseksualismi. See kõik moodustas väga kummalise otsingulise olemuse, mistõttu ta filmid on loomult hästi erinevad," lisas ta.