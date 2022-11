Video: Rainer Jancise soolokontsert uudistemaja 1. stuudios

Kava on pandud kokku muusiku eelnevatest kontsertidest, mis ujunud eklektiliselt erinevate muusikaliste mandrite vahel, Steve Reichist, Led Zeppelinist ja vaba-improst kuni eksperimentaalse elektroonikani ja sealt edasi. Selleks kontserdiks on Jancis võtnud kaasa jalgadega mängitava trummikomplekti.

"Kuidagi kummaline tundub endalegi, et ma korraga sellises kohas olen oma toimetustega ja tont teab, kuhu see kõik veel omakorda välja areneb. Loodan, et minu versioon ühemehe bändist on teile, armas publik, kuulatav," ütles Rainer Jancis oma kontserdi sissejuhatuseks.

Rainer Jancis on multiinstrumentalist, vabakutseline muusik, helilooja ja produtsent. Aktiivselt tegeleb ta ka improvisatsiooniga ning on aastate jooksul mänginud bändides nagu The Spinningwheel Drive Band, The Pipes, Lihtsalt Trio, Metro Luminal, Andrea Belfi, OneOne, Sinbad Kom, Frederico Ughi, The Dildos jt.

Jancise originaallooming on aastate jooksul täiendanud mitmesuguseid videokunstiteoseid, etendusi ja filme ("Mina olin siin", "Keti lõpp" jt).

Lisaks on ta loonud helikujundusi telesaadetele ja seriaalidele, samuti on ta tegev ka performance-kunstis.