Kuressaare loodab Bellingshauseni mälestusmärgi avada järgmisel suvel

Kolm aastat tagasi mindi Saaremaalt kunagise maadeavastaja Antarktika ekspeditsiooni retke kordama ja peagi, ehk juba järgmisel suvel saab Kuressaare rannaalal olema admiral Bellingshausenile pühendatud mälestusmärk. Selleks toodi tänavu augustis siia kohale 27 tonnine graniitkivi.

"Antarktise mandri siluett on välja lõigatud ja ümber selle silueti on veel kontuur välja lõigatud, mis kajastabki seda marsruuti, mida need kaks laeva, üks Bellingshauseni, teine Lazarevi juhtimisel läbisid ümber Antarktise mandri," selgitas Aktuaalsele kaamerale" võidutöö autor Margus Kadarik.

Tegelikult oli lõppenud Bellingshauseni mälestusmärgi konkurss juba teine, sest esimene tuli tunnistada ebaõnnestunuks just kujunenud kalli hinna tõttu.

"Me panime maksimumhinna, et üle 40 000 ei tohiks see hind tulla. Aga esimene konkurss? Lõpuks oli 170 000, nii et see läks väga ulmeliseks kõik," tõdes Saaremaa merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp.

Saaremaa merekultuuri selts on Bellingshauseni Saaremaa päritolu tahtnud juba seitse aastat n-ö mälestusmärgina jäädvustada.

"Lõpuks tuleks ju see asi ära teha, kuna see mees ju tõesti väärib seda. Kui kõik edasi läheb nii nagu me arvestame, siis loodame, et tuleva aasta merepäevadeks saame Bellingshauseni paika." Merepäevad toimuvad 2023. aasta suvel.