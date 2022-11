Erik Alalooga näitusest "Vabastatud masinad": selliseid Hiinast ei telli

"Masinad on vabastatud tootjapoolsest survest, kuidas neid tuleb kasutada. See on fenomen, millega ma olen tegelenud juba pikemat aega," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kunstnik Erik Alalooga.

"Midagi pole teha -- selliseid kunstimasinaid poest ei osta ega Hiinast ei telli. Need tuleb ise valmis teha, kuni kõikide detailideni välja. Nii et taaskasutus see on, loomulikult," lisas ta.

Inimene, kes näitusele siseneb, on kutsutud kui kontserdile, kus esineb teatav hulk mehaanilisi masinaid, selgitas Alalooga. "Nende masinate peal komponeerib minu enese leiutatud juhusegeneraator, mis lülitab masinaid sisse-välja väga ettearvamatutes kombinatsioonides ja lõpmatutes mustrites," selgitas ta.