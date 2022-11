Kanuti Gildi SAALis esietendub "Lause lõppu jõudes oleme unustanud kust see algas"

"Lause lõppu jõudes oleme unustanud kust see algas" sündis varem koos töötanud Riin Maide, Gregor Kulla, Henri Särekanno, Ekke Janiski, Andreas Kübara, Ats Kruusingu, Oliver Issaku, Raul Markus Vaiksoo ja Leon Alliku koostöös.

"Lause lõppu jõudes oleme unustanud kust see algas" on mõtteline järg kahele Tiidelepa performance'ile, mis toimusid Ajuokse Avangaaris ning EKA galeriis etenduskunstide kobarprojekti "Festival...showcase" osana.

Tiidelepa sõnul on lavastuse alustalaks senistes koostöödes kehtestunud loominguline üksteisemõistmine ning ühised väärtused. Lisaks noorele eale ja aktiivsele tööle kultuurivaldkonnas ühendab neid lavastaja sõnul ka tugev põlvkonna- ja ajastutunnetus.

Kuigi lavastuse fookus lasub pigem sellel, kuidas räägitakse, ja mitte niivõrd sellel, millest, pakub trupp, et lavastuse keskmes on armastus, poeesia, nostalgia ning uussiirus. Etendaja ja lavastuse kunstnik Riin Maide selgitas, et kui lavastus oleks luuletus, oleks tegemist vabavärsiga.

Lavastust kannab proovi unustada minevik ning selle võimatusest tingitud ängistus, kaoselisus, võõristus ja siirus. Samuti vaatleb lavastus, kuidas aja jooksul kujuneb välja kindel viis asjadest rääkimiseks – kasutatakse samu sõnu, lauseid ning intonatsiooni, kuni viimaks loo algne tähendus meelest ära läheb.

Lavastust on võimalik näha seitsmel korral ning iga etendus on eelmisest veidi erinev. "Iga mängukord lähtub prooviprotsessis tõusnud teemadest, kehtestatud struktuurist ja lähtepunktidest. See tähendab, et on võimalik minevikke ümber kirjutada ja loobuda eelmisel etendusel lausutud sõnadest. Igal õhtul sünnivad seosed uuesti," kirjeldas Tiidelepp.

"Lause lõppu jõudes oleme unustanud kust see algas" lavastaja on Nele Tiidelepp, kunstnik Riin Maide, dramaturg Oliver Issak, valgustaja Leon Allik, koreograaf Raul Markus Vaiksoo ja projektijuht Kaire Küünal. Laval astuvad üles Nele Tiidelepp, Riin Maide, Henri Särekanno, Gregor Kulla, Ats Kruusing, Andreas Kübar ja Ekke Janisk.