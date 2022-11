Tartus avati maalikunstnik Kristi Kongi ja graafik Mare Vindi ühisnäitus

"Hakkasime seda näitust Marega mõtlema ja ta ütles kohe, et teeb uued tööd, ilmselt me teeme kõik uued tööd," meenutas Kongi. "Võtsingi selle kindlalt ette ja siin ongi minu kogu selle aasta mõtteviis. Aga see jäi seoses sellega, et Maret enam ei ole, natuke pausile" lisas ta.

Kongi sõnul oli nende mõtteviis Vindiga paljuski sarnane. Ta tõdes, et suur vastutus oli panna kokku ühisnäitus lahkunud kunstniku töödest. "Mare, kes oli minu jaoks üks isik, kelle töid ma lapsepõlvest saati tean, on olnud nii kõrgel minu jaoks. Mõtlesin sellele, et ta rahule jääks – see oli päris pingeline. Mul oleks temaga koos palju lõbusam olnud," rääkis Kongi.

Kuraator Peeter Talvistu tegi kunstnikele ettepaneku teha ühine näitus juba 2018. aastal. "Mulle tuli idee, et nad sobivad kokku ja täiendavad teineteist – tekib nendevaheline rütm. Tänu sellele need kaks loojat sobivadki ideaalselt," rääkis ta.

Näitus "Selleks, et tajuda valgust, pead sulgema silmad" jääb avatuks 11. detsembrini.