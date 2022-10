Kristi Kongi: mul on olnud kollakamaid, sinakamaid, punakamaid perioode

Kristi Kongi sõnas, et ta on terve oma teadliku elu mõelnud värvist. "Kui ma hakkasin maalikunsti õppima, siis miskipärast oli just see põhiline asi, mis mind köitis, mis mind kuskile viis ja käivitas," ütles ta ja lisas, et sel hetkel oli tal ka unistus, et kui kogu ta looming ning ateljee võiksid olla hästi värvikirevad, siis kodu võiks olla mustvalge ning seal võiks silm puhata.

"Minu kodu lugu, kuidas värvid on koju asetunud või tekkinud, see ei ole juhus, aga ilmselgelt mingi intuitsioon," selgitas ta ja rõhutas, et tal tekkis üks teos koju ja siis hakkas lugu sinna tekkima. "Siis hakkas ka see värvi lugu tekkima, ma ei saa öelda, et võtan töö koju kaasa, tulen värvilisest ateljeekeskkonnast ja tulen kodukeskkonda, neid ei saa justkui eristada, välja arvatud see, et mul on kodus sõprade ja kolleegide teosed, mida mul ateljees ei ole."

"Kodukeskkonna värviliseks loomine tuli hästi loomulikult, valget on isegi vaja, kuhu siis see teos seinale panna, aga see idee mustvalgest kodust kadus hästi kiiresti ära," tõdes ta ja lisas, et samas võib ta kunagi liikuda tagasi ka üleni musta keskkonna juurde. "Ma ei tea, kuhu see aeg meid viib, see mõjutab ilmselgelt ka enda ümber olevat keskkonda, milles tahad olla ja milles mitte."

Kongi rõhutas, et igal ajal on oma eelistused. "Viimasel ajal on värv olnud minu jaoks rohkem kontseptsioon või idee ja kui ma olen praegu juba pikemat aega rääkinud magentast ja primaarpunasest, siis see on tulnud selle põhjusega, et see on minu jaoks nii empaatiline värv, ta toetab kõiki teisi toone ja temast annab segada väga erinevaid asju," mainis ta ja lisas, et tal on aja jooksul erinevad huvid. "On olnud kollasemaid, sinakamaid ja punakamaid perioode, aga ma ei tea, mis aeg edasi toob ja ma loodan, et see muutub ikkagi."

"Kui ühe värvi peale mõelda, siis see avab tohutu välja, see ei ole üks värv, vaid see on ikkagi rohkem," kinnitas Kongi.

