Maastikuarhitekt Karin Bachmann: midagi armastades ei tule muutus kergekäeliselt

Bachmann usub, et maastikuarhitekt peab eelkõige nägema süsteeme ning suhtuma kõikidesse süsteemiosadesse lugupidamisega. "Ma armastan väga loodust, aga ma armastan väga ka maju ning inimeste ja loomade tehtut," sõnas ta ja lisas, et oluline on näha konkreetse koha konteksti. "Teinekord tulebki puu või maja maha võtta, aga need otsused peavad tuginema sellele, et sa arvestad kõikidega, kes seal on."

Koos oma kolleegidega püüab Bachmann inimesi looduse juurde tagasi tuua. "Väga paljudes koolides otseselt ei õpetata looduse armastamist. Kindlasti õpetatakse seda ülikoolis, näiteks bioloogiateaduskonnas, aga looduse armastamine peaks olema üks baasteadmiseid, mille me kaasa saame. Ennekõike sa armastad seda ja siis võtad vastu muutmisotsuse. Kui sa midagi armastad, siis see muutus ei tule nii kergekäeliselt."

"Maastikuarhitektina oleksin väga rõõmus kui keskkond saaks hea ka meie sekkumiseta või kui inimestes oleks rohkem minnalaskmise oskust, kus ei tehta väga palju, vaid pigem vähe," rääkis ta ning lisas, et talle tundub, et vähemtegemine on inimeste jaoks kõige raskem ülesanne. "Kui meil kõigil oleks sama ellusuhtumine, et me armastame puid ja kive, poleks maastikuarhitekte vaja."

"Killud" on ETV2 eetris neljapäeval, 27. oktoobril kell 21.30.