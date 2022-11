Kadri Voorand: mulle meeldib väga kolada kohtades, kuhu inimene ei peakski minema

"Kolamine on minu jaoks üks inspireerivamaid viise üldse matkaks," tõdes Kadri Voorand ja lisas, et talle meeldib kolada seal, kus pole ette nähtud, et inimene sinna läheks. "Ma väga loodan, et Eestis pannakse see ka kuidagi kaitse alla, et Eesti metsades võib igale poole minna."

Eriti inspireerivad Vooranda vanad kohad. "Mingi pink on ära lagunenud, kuskil on mingid asjad kuhjatud, mida keegi enam ei kasuta ja sinna on tekkinud omakorda kultuurikiht peale ning loodus on üle võtnud," sõnas ta ja lisas, et tema jaoks on eriti huvitav avastada ka kõige väiksemaid detaile. "Vanad pudelid või kuskil nurgas on suitsutops, keegi on seda kunagi kasutanud, kes võis seal suitsunurgas istuda ja mis jutte seal võidi rääkida."

"Need on ühed mu lemmikumad avastused, kui keset metsa on kuuselagendikud, nad võivad olla nagu ruumid või toad ja siis mulle on tundunud pisikesest peale, et selles ruumis elavad haldjad," selgitas ta ja lisas, et tema keeles on läbi kuuse tulev valguskiir haldjavalgus.

Kultuurisaade "Killud" on ETV2 eetris 3. novembril kell 21.30.