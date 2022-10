Henri Hütt: looduslikud keskkonnad ei vii mind kunagi etenduskunsti tegema

Kultuurisaates "Killud" uuritaks sel nädalal lähemalt interdistsiplinaarse kunstniku Henri Hüti loomeprotsessi. Kunstnik ise sõnas, et tema jaoks on ruum alati kõige suurem väljakutse, millest oma loomingus pihta hakata.

Henri Hütt sõnas, et ta on väga ruumitundlik inimene. "Minu jaoks on ruum kõige suurem väljakutse, millest oma loomingus pihta hakata," ütles ta ja lisas, et tema loomingus on olulisel kohal olnud alati seinad. "Ümbrus peab olema mingil kujul piiritletud, ma tahaksin öelda, et mulle väga meeldib viibida looduses, aga looduslikud keskkonnad ei vii mind kunagi etenduskunsti tegema, küll aga viivad sellised ruumid, milles on aukartustäratavus ja ajalugu."

"Kui ruum on mulle sümpaatne ja inspireerib, siis see dialoog tuleb kätte üsna kiiresti, seda just ruumidega, millel on midagi öelda," ütles ta ja mainis, et mina rohkem ruumis endas on kujunduslikke ja praktilise elemente, seda enam peab ka tema nendega arvestama. "Mina puhtam ruum, seda võimatumaid asju saab juhtuda, mida rohkem täis ruum, seda enam ma kuulan."

"Tavaliselt iga kord, kui ma uude lavaruumi sisenen, siis mulle meeldib siseneda sellesse ruumi, milles see protsess toimuma hakkab, juba õige pea, ilma, et ideed jõuaksid arenema hakata," mainis ta ja lisas, et vastasel juhul lähevad ideed ja ruum liiga oma teed. "Kui mulle antakse uus ruum või ma leian uue mõtte, siis ma kõigepealt tulen, istun ja kuulan, mida sellel ruumil mulle anda on."

"Miks mitte tegeleda ruumiga niimoodi, et okei, mina siin kaks kätte ja kaks jalga, ma ei jää ainult maatasandile, vaid seda täidetakse ka kesktasandilt ja ülevalt tasandilt, et kogu ruumis valitseks tähelepanu, võrdsus ja sürreaalsed protsessid niimoodi, et kogu aeg tekiks vaatajal küsimus, kuidas see kõik saab niiviisi ühises hingamises toimida," tõdes Hütt.

"Killud" on ETV2 eetris neljapäeval, 13. oktoobril kell 21.30.